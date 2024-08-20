Red Magic представила игровой ноутбук Titan 16 Pro Eclipse

В прошлом месяце компания Red Magic официально представила на китайском рынке геймерский ноутбук под названием Titan 16 Pro, а теперь, к счастью для многих геймеров со всего мира, он вышел и на международный рынок под названием Eclipse. Соответственно, теперь полное название модели звучит как Red Magic Titan 16 Pro Eclipse. Стоит отметить, что данный ноутбук будет доступен для покупки начиная с 29 августа в фирменном интернет-магазине Red Magic по цене в 1699 долларов, что достаточно приятно на самом деле, особенно с учётом того, что ноутбук действительно производительный. Например, ноутбук Red Magic Titan 16 Pro Eclipse оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления в 240 Гц и пиковой яркостью в 500 нит. Экран охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, имеет время отклика 3 мс и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i9-14900H в сочетании с графическим процессором NVIDIA RTX 4060, плюс устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, а также выполнено в полностью металлическом корпусе чёрного цвета. Так что это действительно интересное решение на случай, если вы действительно хотите мощный игровой ноутбук, но при этом не желаете отдавать 3-4 тысячи долларов за решение от более известных брендов. Правда, пока что сложно сказать о реальной надёжности данного ноутбука, потому что качественных обзоров хотя бы на английском языке пока что не так уж много.