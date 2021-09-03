Redmi 10 Prime представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила смартфона Redmi 10 Prime, который оценен в 170 и 200 долларов за варианты с 4 и 6 ГБ ОЗУ соответственно. Новинку оборудовали 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, чипсетом MediaTek Helio G88, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и обратной зарядки мощностью 9 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, двойными динамиками и боковым сканером отпечатков пальцев. При этом, поддержка NFC в смартфоне не предусмотрена.