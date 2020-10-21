Redmi 10X с поддержкой 5G подешевел до $225

Компания Redmi объявила о снижении китайских цен на смартфон Redmi 10X и удалении из ассортимента базовой версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Итак, если на старте продаж варианты с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти были оценены в 270, 315 и 360 долларов, то теперь за них просят 225, 270 и 300 долларов соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается платформой MediaTek Dimensity 820, поддержкой мобильных сетей 5G, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и защитой согласно степени IP53.