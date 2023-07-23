Redmi 12 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi 12 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Смартфон набрал 916 и 2106 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Redmi 12 5G также приписывают наличие 6,79-дюймового ЖК-дисплея с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки 18-Вт проводной зарядки.