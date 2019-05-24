Redmi 7A: бюджетник с 5.45-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 439

Суббренд Xiaomi Redmi представил сегодня в Китае бюджетный смартфон Redmi 7A.

Новинка получила пластиковый корпус в двух расцветках: чёрной и синей. Аппарат оснастили 5.45-дюймовым IPS-дисплеем без вырезов с разрешением HD+ и соотношением 18:9. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 439 с максимальной тактовой частотой 2.0 ГГц.

В новинку также установили аккумулятор на 4000 мАч с портом microUSB и поддержкой 10-ваттной зарядки, раздельный слот для двух SIM и карты памяти (до 512 ГБ), а также 2/3/4 ГБ ОЗУ и 16/32/64 ГБ ПЗУ.

Основная камера в аппарате одинарная на 13 Мп со вспышкой и автофокусом PDAF. Фронтальная, в свою очередь, 8-мегапиксельная с функцией Face Unlock. Другие подробности о смартфоне, включая ценник и дату старта продаж объявят уже на презентации, которая пройдёт 28 мая.