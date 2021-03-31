Redmi 9T вышел в России по цене в 15 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi 9T, который вышел в Европе еще в начале года. В Старом Свете аппарат оценен в 180 и 200 евро за варианты с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти, а в России – в 15 и 17 тысяч рублей соответственно. До 7 апреля покупатели смартфона получит бесплатно фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, обратной проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 М и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной памяти, двумя слотами для карт SIM, слотом для карты microSD, размерами 162,3:77,3:9,6 мм, массой 198 граммов, а также серой синей, оранжевой и зеленой расцветками.