Redmi Book 14 2023 сразу стал бестселлером

Компания Xiaomi похвасталась успехами представленного несколько дней назад ноутбука Redmi Book 14 2023, который только вчера стал доступен для предзаказа в Китае. Утверждается, что новинка стала самым продаваемым ноутбуком на крупнейших площадках JD.com и Tmall.

Это не должно удивлять, ведь при цене базовой версии в 520 долларов новинка предлагает 14-дюймовый экран с разрешением 2880:1800 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, процессоры Core i7-12700H и Core i5-12500H, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, поддержку Dolby Atmos, четыре микрофона, систему шумоподавления с ИИ, алюминиевый корпус с откидывающейся на 180° крышкой, аккумулятор ёмкостью 56 Втч, 100-Вт зарядку, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, адаптеры Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, модуль NFC, два интерфейсам USB-A 3.2 Gen1, по одному порту HDMI 2.1 и USB 2.0, а также ОС Windows 11 Home.
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