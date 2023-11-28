Redmi Book 16 2024 получит CPU Intel Core 13500H

Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о ноутбуке Redmi Book 16 2024, официальная презентация которого состоится уже завтра, 29 ноября. Итак, грядущая новинка будет основана на 12-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core 13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, TDP 35-45 Вт, графическим адаптером Intel Iris Xe Graphics (80EU) и 18 МБ кэша 3-го уровня.

Ноутбук также оснастят оперативной памятью стандарта LPDDR5 6400 МТ/с, а системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя 8-мм тепловыми трубками, а также поддержкой Xiaomi HyperOS Connect. Цена ноутбука составит около 700 долларов.
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