Redmi Book 16 2024 рассекречен производителем

Компания Xiaomi раскрыла основные характеристики ноутбука Redmi Book 16 2024, полноценная презентация которого состоится завтра, 29 ноября. Итак, лэптоп оснастят экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления изображения 120 Гц и максимальной яркостью 400 нит, металлическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,68 кг, аккумулятором ёмкостью 72 Втч, адаптером питания GaN мощностью 100 Вт и 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core 13500H с тактовой частотой от 2,6 ГГц до 4,7 ГГц, ОЗУ LPDDR5 6400 МТ/с, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя 8-мм тепловыми трубками, а также поддержкой Xiaomi HyperOS Connect. Цена ноутбука на китайском рынке составит 700 долларов.

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