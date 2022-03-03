Redmi Book Pro 14 2022 и Redmi Book Pro 15 2022 готовятся к выходу

База данных Bluetooth SIG показывает, что грядущий Redmi Book Pro 14 2022 будет доступен в трех вариантах с номерами моделей RMA2201-AG, RMA2201-BB и RMA2201-BG. Redmi Book Pro 15 2022 будет поставляться в четырех вариантах с номерами моделей RMA2202-AD, RMA2202-BD, RMA2202-AI и RMA2202-BI. Все будущие устройства Redmi Book, перечисленные в базе данных, будут иметь беспроводную связь Bluetooth 5.1 и как ожидается, будут работать на чипсетах Intel.
Эти ноутбуки будут работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Кроме того, ожидается, что Redmi Book Pro 14 2022 будет оснащен 14-дюймовым дисплеем, а Pro 15 2022, скорее всего, будет оснащен большим 15,6-дюймовым экраном.