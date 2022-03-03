Redmi Book Pro 14 2022 и Redmi Book Pro 15 2022 готовятся к выходу

Согласно отчету, ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 и Redmi Book Pro 15 2022 были замечены на странице сертификации Bluetooth SIG, что намекает на скорый запуск.

База данных Bluetooth SIG показывает, что грядущий Redmi Book Pro 14 2022 будет доступен в трех вариантах с номерами моделей RMA2201-AG, RMA2201-BB и RMA2201-BG. Redmi Book Pro 15 2022 будет поставляться в четырех вариантах с номерами моделей RMA2202-AD, RMA2202-BD, RMA2202-AI и RMA2202-BI. Все будущие устройства Redmi Book, перечисленные в базе данных, будут иметь беспроводную связь Bluetooth 5.1 и как ожидается, будут работать на чипсетах Intel.

Эти ноутбуки будут работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Кроме того, ожидается, что Redmi Book Pro 14 2022 будет оснащен 14-дюймовым дисплеем, а Pro 15 2022, скорее всего, будет оснащен большим 15,6-дюймовым экраном.
Комментарии и отзывы Redmi Book Pro 14 2022
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