Redmi Book Pro 14 2022 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбук Redmi Book Pro 14 2022, который оснащается 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и 100% цветовой палитры sRGB, чипами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake), опциональной дискретной видеокартой GeForce MX550, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, SSD на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0, корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,45 кг, интерфейсамиThunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, предустановленной ОС Windows 11, батареей ёмкостью 56 Втч и поддержкой 100-Вт зарядки.

Версия с Intel Core i5-12450H оценена в 755 долларов, с Core i5-12450H и GeForce MX550 – 850 долларов, а с Core i7-12650H и GeForce MX550 – 945 долларов.