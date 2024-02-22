Redmi Book Pro 14 2024

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book Pro 14 2024, которая получила 14-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Новинку также оснастили 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H или 16-ядерным Core Ultra 7 155H, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,46 кг, разъемами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C и USB-A 3.2 Gen1, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 80 Втч и комплектным адаптером питания мощностью 100 Вт. Конфигурация с Ultra 5 125H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценена в 695 долларов, с тем же процессором, но с 32 ГБ оперативной и 1 ТБ памяти – 765 долларов, а с Ultra 7 155H/32 ГБ/1 ТБ – 905 долларов.