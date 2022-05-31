Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition доступны для покупки

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition, которые были представлены в Китае на прошлом неделе. Меньшая модель с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ стоит 675 долларов, с Ryzen 7 6800H и тем же объемом памяти – 765 долларов. Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценен в 705 долларов, с Ryzen 7 6800H и тем же объемом памяти – 795 долларов, с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и графикой GeForce RTX 2050 – 885 долларов, а с Ryzen 7 6800H, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ и GeForce RTX 2050 – 975 долларов.

Напомним, что ноутбуки оснащаются 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 6600H и 8-ядерным Ryzen 7 6800H, видеокартой GeForce RTX 2050 в топовой конфигурации старшей модели, экраном с разрешением 2,5К, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой DC Dimming и 100% охватом цветовой палитры sRGB в младшей модели, дисплеем с разрешением 3,2К и частотой обновления 90 Гц в старшей, разъемами USB-C (интерфейс Thunderbolt 4), USB-C, USB-A и HDMI 2.0, слотом для карт памяти SD в старшей модели, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами в старшей модели.
Ноутбук Gigabyte Aorus 17X получил Core i9-12900HX и GeForce…
Ноутбук Gigabyte Aorus 17X получил Core i9-12900HX и GeForceКомпания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Aorus 17X, которая работает под упра…
Acer представила ноутбуки TravelMate P4, TravelMate Spin P4 …
Acer представила ноутбуки TravelMate P4, TravelMate Spin P4 Сегодня компания Acer анонсировала обновленную линейку бизнес-ноутбуков TravelMate для малого и среднего …
Представлены обновленные ноутбуки HP Spectre x360 …
Представлены обновленные ноутбуки HP Spectre x360 Компания HP представила обновленные 13,5- и 16-дюймовые ноутбуки HP Spectre x360, которые основаны на чип…
Ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro, Pro 360 оснащены AMOLED-э…
Ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro, Pro 360 оснащены AMOLED-эОбъявление Samsung на MWC принесло нам новые ноутбуки. Samsung представила четыре новых ноутбука — все с…
Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 16X OLED…
Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 16X OLEDКомпания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro 16X OLED (UX7602), одной из особенностей которого стал 16-д…
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой з…
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зПо всей видимости, realme при создании своего первого лэптопа решили воспользоваться тем же подходом, что…
Обновленный ноутбук Huawei MateBook 14 2022 оценен в $920…
Обновленный ноутбук Huawei MateBook 14 2022 оценен в $920Компания Huawei представила обновленный ноутбук MateBook 14 2022, который среди прочего получил 14-дюймов…
Asus анонсировала ноутбуки-трансформеры Vivobook Slate 13 OL…
Asus анонсировала ноутбуки-трансформеры Vivobook Slate 13 OLAsus анонсировала новые ноутбуки-трансформеры в стиле поп-арт. Модели Vivobook Slate 13 OLED Limited Arti…
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor