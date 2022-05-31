Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition доступны для покупки

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition, которые были представлены в Китае на прошлом неделе. Меньшая модель с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ стоит 675 долларов, с Ryzen 7 6800H и тем же объемом памяти – 765 долларов. Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценен в 705 долларов, с Ryzen 7 6800H и тем же объемом памяти – 795 долларов, с Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и графикой GeForce RTX 2050 – 885 долларов, а с Ryzen 7 6800H, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ и GeForce RTX 2050 – 975 долларов.

Напомним, что ноутбуки оснащаются 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 6600H и 8-ядерным Ryzen 7 6800H, видеокартой GeForce RTX 2050 в топовой конфигурации старшей модели, экраном с разрешением 2,5К, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой DC Dimming и 100% охватом цветовой палитры sRGB в младшей модели, дисплеем с разрешением 3,2К и частотой обновления 90 Гц в старшей, разъемами USB-C (интерфейс Thunderbolt 4), USB-C, USB-A и HDMI 2.0, слотом для карт памяти SD в старшей модели, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами в старшей модели.