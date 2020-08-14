Redmi G Gaming Laptop готовится к релизу

Какое-то время назад в интернете появилась новость о том, что компания Xiaomi решила выпустить свой новый игровой ноутбук под названием Redmi G Gaming Laptop. Информации о продукте было достаточно много, но никто толком не мог сказать, что у этого гаджета будет такого уникального, чтобы геймеры обратили внимание именно на него. Теперь ситуация изменилась — о ноутбуке стало известно очень много информации. Например, гаджет получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, у него будет процессор Intel Core i7-10750H, а также видеокарта NVIDIA GTX 1650 Ti. Этого предостаточно для того, чтобы пользователь мог играть в современные соревновательные игры с комфортом и не думать о том, что ноутбук его в чем-то сковывает. Ждем релиза новинки.