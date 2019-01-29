Redmi Go официально дебютирует с ценой в € 80

Первый смартфон Android Go от Xiaomi официально представлен. Redmi Go основан на Android 8.1 Oreo, выпускается в черном и синем цветах и ​​в феврале поступит в продажу по цене 80 евро в Европе.

Телефон оснащен скромным 5 "1280x720px ЖК-дисплеем с обычным форматом 16: 9, 8-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Внутри Snapdragon 425 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,4 ГГц. Имеется 1 ГБ оперативной памяти с 8ГБ или 16 ГБ памяти, которые можно расширить с помощью карты microSD. Redmi Go использует гибридный слот, поэтому вы можете выбирать между дополнительным хранилищем и поддержкой двух SIM-карт.

Аккумулятор имеет емкость 3000 мАч, что очень щедро, учитывая небольшой экран и скромный чипсет.