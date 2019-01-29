Redmi Go стоит 80 долларов

Некоторое время назад мы обсуждали возможность выхода доступного смартфона от китайской компании Xiaomi, а сегодня состоялся официальный анонс этого продукта. Оказалось, что новинка получила название Redmi Go и стоит всего 80 долларов — это довольно доступное решение, которое позволяет вам с удовольствием наслаждаться всеми современными технологиями и не думать даже о приобретении смартфона за какие-то невероятные деньги. Пока что новинка не приехала к нам в страну, официальный старт продаж намечен на начало февраля, но нужно понимать, что это действительно самый доступный продукт в своем классе и он будет интересен тем, кто хочет за минимальную сумму получить действительно крутой смартфон. Что вы думаете об этой новинке?