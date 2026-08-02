Redmi K100 Pro Max показали на живых фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился живыми фото и результатами тестирования смартфона Redmi K100 Pro Max в бенчмарке AnTuTu. Аппарат, основанный на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, набрал 3,72 миллиона баллов в AnTuTu и 10064 балла в многопоточном тесте GeekBench 7. При этом сама Xiaomi ранее заявляла, что смартфон набирает в AnTuTu 4,56 миллиона баллов. По словам инсайдера, смартфон показал 183 fps в PUBG Mobile в режиме высокой плавности и генерации кадров при энергопотреблении 4 Вт, в Delta Force – 185 к/с при 4,9 Вт, в Honor of Kings – 143,8 к/с при 3,2 Вт, а в Annihilation Ring на максимальных настройках –59,9 к/с при 4,2 Вт. Напомним, что официальная презентация Redmi K100 Pro Max состоится 11 августа.

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