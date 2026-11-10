Redmi K100 Ultra получит 50-Мп перископическую камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о новом китайском флагмане, которым, как предполагается, станет Redmi K100 Ultra. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 10000 мА, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, беспроводную на 50 Вт, поддержки обходной зарядки, основной камеры с перископным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,95 дюйма и объектива с 3-кратным оптическим приближением, а также неназванной 2-нанометровой однокристальной системы . Напомним, что пока еще актуальный Redmi K90 Ultra не имеет модуля с телеобъективом и поддержки беспроводной зарядки, а ёмкость его батареи составляет 8550 мАч.