Redmi K20 Pro Premium с крутой начинкой

2019-09-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Redmi K20 Pro Premium; [68]
Официально представлен новейший смартфон Redmi K20 Pro Premium, который создавали специально для тех, кто хочет получить флагманское устройство за вменяемые деньги. У этого смартфона процессор Qualcomm Snapdragon 855+, который на текущий момент является самым продвинутым решением на рынке и может воспроизвести любую игру, плюс 12 гигабайт оперативной памяти, плюс встроенной памяти тоже предостаточно и все это закреплено шикарным экраном без вырезов и прочих ненужных элементов. За этот гаджет вы отдадите вполне адекватную сумму денег, получите взамен крутой гаджет и сможете пользоваться им хоть каждый день, получая тьму удовольствия от игр, фильмов, сериалов, приложений и всего в таком духе. Стоимость и правда очень низкая.


Комментарии и отзывы Redmi K20 Pro Premium
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