Redmi K20 Pro Signature Edition корпус из золота и бриллиантов

Компания Xiaomi провела сегодня в Индии презентацию смартфонов Redmi K20, на которой также показала специальную версию Redmi K20 Pro Signature Edition.

Задняя часть устройства сделана из золота со специальной ребристой формой. На ней также разместили букву «K», украшенную бриллиантами. Новинку производят в Индии и она выйдет тиражом всего в 20 единиц. Естественно, стоимость такой модели будет заоблачной — 7000 долларов США.

Спецификации Redmi K20 Pro Signature Edition не изменились. В смартфоне установлен 6.4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, подэкранный сканер отпечатков пальцев, выезжающая камера на 20 Мп и батарея на 4000 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой. Кроме этого, аппарат поставляется с процессором Snapdragon 855 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. У него также установлена тройная основная камера на 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп.