Redmi K20 Pro Special Edition на 8/512 ГБ появился в продаже

Несколько дней назад бренд Redmi выпустил топовый смартфон Redmi K20 Pro Premium с невероятными 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти по цене в 450 долларов. Сегодня индийский инсайдер Мукул Шарма сообщил о том, что Redmi дал старт продажам новой версии Redmi K20 Pro Special Edition с менее избыточными 8 ГБ оперативной и все теми же 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Стоит данная версия аж на 100 долларов меньше. Помимо большего объема памяти новинка выделяется топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855 Plus и новым покрытием задней панели. Европейская версия смартфона получит название Xiaomi Mi 9T Pro Premium.