Redmi K20 будет снимать замедленную запись видео в 960FPS

После того, как стало известно, что будущим датчиком основной камеры Redmi K20 будет являться 48-мегапиксельный Sony IMX586, генеральный менеджер бренда Лу Вейбинг (Lu Weibing) выпустил тизер камеры при замедленной съемке на Weibo.

Одноименная камера флагмана сможет записывать до 960 кадров в секунду, что вряд ли шокирует, учитывая мощный чипсет и высококлассный датчик на борту. IMX586 представлен в нескольких флагманских телефонах, таких как Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro и Oppo Reno 5G, но не все они сделаны одинаковыми, поэтому будет интересно посмотреть, как это работает на Redmi K20.

Грядущий флагманский убийца должен быть объявлен 28 мая и представлен в двух вариантах с Pro-версией, предлагающей более премиальный пакет.