Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T

Считанные дни остались до официальной презентации новых флагманов Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в сети продолжают появляться новые подробности о них.

Сразу несколько источников говорят о том, что в Европе смартфоны получат другое название. Помните загадочный Xiaomi Mi 9T, который на этой неделе прошел сертификацию в разных агентствах? Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) уверяет, что это не глобальная версия Mi 9 Explorer Edition, как предполагалось раньше, а Redmi K20 для рынка Польши.

Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. Кроме того, по слухам, в Индии то будет Poco F2. Сам черт ногу сломит в этих названиях!