Redmi K20 появился на первых качественных рендерах

До анонса флагманского смартфона Redmi K20 остаются считанные дни, тем не менее в сети продолжают появляться утечки о новинке.

На этот раз устройство «засветилось» на первых качественных рендерах. Аппарат получит стеклянный корпус и четыре градиентные расцветки с необычными переливами. Также на изображениях можно отчетливо разглядеть основную камеру, три модуля которой расположены вертикально в центральной части задней панели.

Напомним, по слухам аппарат выйдет в двух версиях. Они будут отличаться процессорами: Snapdragon 730 в младшей и Snapdragon 855 в старшей. Другие спецификации новинок идентичные. Это 6.39-дюймовый AMOLED-дисплей без отверстий и вырезов с подэкранным сканером и выезжающей фронтальной камерой, 6/8 ГБ ОЗУ, 64/125/256 ГБ ПЗУ, NFC-чип, разъём для наушников и батарея на 4000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-С. Если верить утечкам, Redmi K20 будет стоить ниже 400 долларов США. Его представят уже 28 мая на презентации в Китае.