Redmi K20 показали в четырех переливающихся расцветках

2019-05-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K20 ; [63]
В сети утекли четыре официальных рендера флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая. Изображения подтверждают наличие четырех расцветок: красной, синей, зелёной или фиолетовой.

По последним данным, аппарат оснастят 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48 Мп датчика IMX586 и объектива с апертурой F/1,7, вспомогательным 13-Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, третьим модулем с телеобъективом и разрешением 8 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 855, модулем NFC, а также 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. В бенчмарке Geekbench смарфон набрал 3500 баллов в однопоточном тесте и 11100 баллов при использовании всех ядер.


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