Redmi K20 снижение цены

Redmi K20 поставляется с 6 Гб оперативной памяти и встроенной 64 Гб памяти.

Redmi K20 имеет 6,39-дюймовый AMOLED- со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он работает на процессоре Snapdragon 730. Аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Телефон оснащен 20-мегапиксельной селфи-камерой. Основная задняя камера на 48-мегапикселей + 8 мегапикселей с телеобъективом и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Под дисплеем находится сканер отпечатков пальцев. Он также имеет NFC, аудиоразъем, Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C. Также есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт. Операционная система на базе Android 9 Pie.

Redmi K20 доступен в цвете «Углеродный черный», «Красный пламя» и «Синий ледник».