Redmi K30 5G с 144 Гц

2020-01-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Redmi K30 5G; [98]
Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали новость о том, что смартфон Redmi K30 5G может получить обновление программного обеспечения, благодаря чему пользователи смогут использовать режим частоты обновления дисплея в 144 Гц. Это всем казалось нереальным, но теперь устройство и правда получило данное обновление, так что все желающие смогут включить эту функцию и получить максимально плавную картинку. Более того, производитель напомнил, что даже без этого режима смартфон очень круто и привлекательный как в плане характеристик, так и в плане дизайна корпуса. Все же тыльная панель в таком исполнении выглядит очень стильно, да и расположение камер тоже приносит определенное удовольствие. Стоимость тоже, кстати, порадовала.


Комментарии и отзывы Redmi K30 5G
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