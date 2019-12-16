Redmi K30 будет с 4G и 5G версии

Компания Xiaomi, наконец-то, анонсировала смартфон Redmi K30. Флагман получила 4G и 5G-версии.

Redmi K30 5G

По словам компании, Redmi K30 5G это самый дешёвый 5G-смартфон на рынке. Который получил 120-герцовый IPS LCD-дисплей на 6.67 дюймов с разрешением FHD+ и вырез для двойной селфи-камеры на 20 Мп + 2 Мп.

Работает смартфон на новом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и интегрированным модемом 5G. Которая свою очередь поддерживает автономные и неавтономные сетевые архитектуры (SA/NSA), а также может работать в сетях mmWave и sub-6GHz. Максимальная скорость загрузки 3.7 Гбит/с.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Ещё смартфон оснастили NFC модулем для бесконтактных платежей, разъёмом для наушников, основной камерой с главным сенсором Sony IMX686 на 64 Мп, которую дополняет 8 Мп широкоугольный объектив с углом охвата 120 градусов, 5 Мп макролинза и сенсор глубины на 2 Мп.

Поставляется Redmi K30 5G уже предустановленной ОС Android 10 и оболочкой MIUI 11.

Redmi K30 4G

Версия смартфона Redmi K30 4G отличается от старшей версии, именно процессором Qualcomm Snapdragon 730G который работает в паре с 4 ГБ ОЗУ. Еще вместо 50 Вт зарядки смартфон получил 25 Вт. Все остальные характеристики устройства такие же.

Цены

Redmi K30 4G: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ — 227 $

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ — 241 $

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 270 $

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 312 $

Redmi K30 5G: 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ — 284 $



6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 326 $



8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 370 $



8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 412 $

Модель Redmi K30 5G появится в продаже в январе 2020 года, а вот 4G-версию можно будет купить уже с 12 декабря этого года.