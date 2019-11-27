Redmi K30 со 120-герцовым экраном окажется недорогим смартфоном

Индийские сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K30, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 60 Мп, дисплей с частотой обновления 120 Гц, двойную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп и восьмиядерный процессор Snapdragon 730G. Цена версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти без поддержки сетей пятого поколения составит всего 285 долларов. Цена варианта с модемом 5G пока не называется.