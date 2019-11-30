Redmi K30 станет первым смартфоном с модулем на 64 Мп

По слухам, смартфон Redmi K30 станет первым в мире смартфоном который получит новый 64 Мп датчик Sony IMX686.

Redmi K30 будет ещё иметь три дополнительных сенсора на 8 Мп + 13 Мп + 2 Мп. Смартфон выйдет в двух версиях: с поддержкой 5G-сети и без неё. Redmi K30 оснастят 6.6-дюймовым LCD дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления картинки 120 Гц. Также на экране будет вырез для двойной фронтальной камеры на 20 Мп + 2 Мп. Внутри разместят процессор Snapdragon 730G в паре 6 ГБ ОЗУ. Ещё смартфон получит NFC модуль и батарею с ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.