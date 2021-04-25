Redmi K30S Extreme Edition подешевел до $340

Китайский магазин JD.com снизил цену на смартфон Redmi K30S Extreme Edition, который изначально стоил 400 долларов. Сейчас за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просят 340 долларов.

Напомним, что перед нами все еще очень актуальный смартфон, который оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.