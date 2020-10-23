Redmi K30S будет представлен 27 октября

Смартфон Redmi K30S скоро станет официальным в Китае ,но сама компания молчит о его анонсе. В нескольких утечках, появившихся сегодня в сети, говорится, что Redmi K30S будет официально выпущен 27 октября.

Постеры, которые появились в сети, подтверждают что смартфон получит название Redmi K30S.

Согласно списку TENAA, смартфон Redmi K30S получит дисплей с диагональю 6,67 дюйма и IPS панель. Разрешение экрана составит 1080 x 2400 пикселей. В телефоне будет предустановлена ​​ОС Android 10 на базе MIUI 12. Он имеет боковой сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 865 в сопровождении до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ ПЗУ. Для съемки селфи у него есть 20-мегапиксельная селфи-камера. На задней стороне устройства находится основная камера на 64 мегапикселя, сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей и 5-мегапиксельный датчик глубины. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Новинка выйдет в двух расцветках корпуса: черном и серебристом.
Комментарии и отзывы Redmi K30S
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