Redmi K30S и K30S Pro представят 27 октября

Китайские инсайдеры сообщают о том, что смартфоны Redmi K30S и K30S Pro будут официально представлены уже 27 октября. Предыдущие слухи прочили новинкам релиз в ноябре этого года. Отметим, что перед нами клоны ранее вышедших в Европе Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. При этом смартфоны должны получить больше памяти и более низкие цены.

Xiaomi Mi 10T имеет в своем распоряжении 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, топовый чипсет Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
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