Redmi K40 Enhanced Game Edition уже раскуплен

Компания Redmi в лице её руководителя Лу Вейбинга объявила о том, что стартовая партия представленного сегодня смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition была раскуплена всего за несколько секунд. Тем не менее, к старту розничных продаж Redmi обещает подготовить новую партию. Столь высокий интерес пользователей к новинке обусловлен её низкой ценой в 315 долларов за базовую версию и отличными характеристиками.

Напомним, что аппарат оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, 6/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, поддержкой быстрой зарядки на 67-Вт и батареей ёмкостью 5065 мАч.