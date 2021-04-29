Redmi K40 Game Enhanced Edition показали на фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe первым опубликовал живые фото игрового смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, который был представлен пару дней назад. Отметим дисплей с одинаковыми рамками, врезанную селфи-камеру и необычный дизайн тройной основной камеры на задней панели.

Напомним, что оценённый в 310 долларов смартфон оснащается RGB-подсветкой камеры, специальными игровыми кнопками, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, 6/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, поддержкой быстрой зарядки на 67-Вт и батареей ёмкостью 5065 мАч.