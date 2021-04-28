Redmi K40 Game Enhanced Edition получил уникальную клавиатуру

Redmi K40 Game Enhanced Edition (также известный как Redmi K40 Gaming Edition) выпущен сегодня в Китае. В телефоне есть множество интересных функций, и одна из них, которую многие люди, должно быть, пропустили, — это фирменная клавиатура в стиле механической клавиатуры, которая была создана в сотрудничестве с Razer. Когда речь идет об игровых и периферийных устройствах, Razer — это имя нарицательное. Производитель даже сделал несколько собственных игровых телефонов, прежде чем сдаться и уйти с рынка. А теперь представлено фирменное приложение клавиатуры, показанное на изображении, которое имеет тему, имитирующую знаменитые механические клавиатуры Razer и их фирменную подсветку Chroma RGB. Судя по изображению, пользователи также смогут переключаться между темами, так как также видна белая / светлая тема.