Redmi K40 Game Enhanced Edition с OLED-панелью 120 Гц

Официальные лица бренда Redmi, сообщили в социальных сетях, что в новом варианте K40 будет более дорогой дисплей.

Грядущий смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition будет поставляться с OLED-панелью, которая поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц, а также цветовую гамму P3, HDR 10+, 8192 варианта регулировки яркости и может отображать около 1,07 миллиарда цветов. Также подтверждено, что устройство также поступит в двух цветовых вариантах, а именно в черном и белом с линиями и текстом, которые видны на задней панели, чтобы подчеркнуть дизайн устройства.

Смартфон Redmi K40 специально разработан для игровых сессий. Под капотом Redmi K40 Game Enhanced Edition трудится процессор MediaTek Dimensity 1200, который охлаждается жидкостным охлаждением VC и площадью графена 11540 мм².

Другие ожидаемые характеристики включают 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FHD +, сертификат производительности TUV Rheinland High-Game для подключения 5G, MIUI 12.5 на базе Android 11 из коробки. Дата запуска Redmi K40 Game Enhanced Edition назначена на 27 апреля 2021 года.
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