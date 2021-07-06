Redmi K40 Ultra получит SoC Dimensity 1200

Сетевые источники поделились подробностями о производительном смартфоне Xiaomi, который будет основан на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 1200. Предполагается, что речь идет о модели Redmi K40 Ultra, которая будет конкурировать с OnePlus Nord 2. Ранее китайский бренд выпустил модели Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+.

По предварительным данным, смартфон также получит дисплей с кадровой частотой 120 Гц, поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт и батарею ёмкостью 5000 мАч. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.