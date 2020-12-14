Redmi K40 может выйти до конца 2020 года

Компания Redmi работает над своим флагманским смартфоном. По слухам сети, запуск нового флагманского смартфона бренда Redmi K40 должен состояться довольно скоро.

Ожидается, что смартфон станет официальным к концу декабря месяца. Также было подтверждено, что модернизированный вариант того же самого, получивший название Redmi K40 Pro, будет запущен в первом квартале 2021 года. Вариант Pro будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, так как Лу Вейбинг сказал, что компания будет одной из первых, кто выпустит смартфон на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Компания следует графику выпуска, аналогичному прошлогоднему Redmi K30 и K30 Pro.