Redmi K40 показали на пресс-рендере

Компания Redmi поделилась первым официальным изображением смартфона Redmi K40, официальная презентация которого запланирована на 25 февраля. На рендере изображен блок тыльной камеры с тремя модулями. По предварительным данным, смартфон получит топовую платформу Snapdragon 870, врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, два стереодинамика, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1. Его ориентировочная цена составляет 310 долларов.