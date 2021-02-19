Redmi K40 показали на пресс-рендере

Компания Redmi поделилась первым официальным изображением смартфона Redmi K40, официальная презентация которого запланирована на 25 февраля. На рендере изображен блок тыльной камеры с тремя модулями. По предварительным данным, смартфон получит топовую платформу Snapdragon 870, врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, два стереодинамика, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1. Его ориентировочная цена составляет 310 долларов.

Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Новости:
Redmi Note 10 близок к релизу

Один из руководителей компании Xiaomi Лу Вейбинг спросил у своих подписчиков в Weibo, чего они ждут от см...
Изображения телефонов серии Black Shark 4

Два грядущих смартфона из линейки Black Shark 4 с номерами моделей KSR-A0 и PRS-A0 были замечены в консол...
Смартфон Nokia 2.5 засветился в сети

На сайте Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Nokia с кодовым названием T99652AA1. Учитывая, ч...
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгонОбзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
PlayStation 5 получила крупное обновлени...
PlayStation 5 получила крупное обновлениВчера PlayStation 5 получила обновление системного программного обеспечения дабы решить некоторые из проб...
Качественные фото и видео iPhone 13 Pro...
Качественные фото и видео iPhone 13 ProПрофильный ресурс LetsGoDigital и дизайнер Technizo Concept опубликовали рендеры и видео iPhone 13 Pro, к...
Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорого...
Обзор KIVI 55U710KB 55Не так давно стартовали продажи игровых консолей нового поколения, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, пр...
Sony Xperia 1 III первым получит Snapdra...
Sony Xperia 1 III первым получит SnapdraОдной из главных премьер декабря станет презентация нового топового чипсета Qualcomm Snapdragon 875, кото...
Redmi Note 9 5G появился в Geekbench пер...
Redmi Note 9 5G появился в Geekbench перXiaomi готовится к запуску серии Redmi Note 9 5G в Китае. В преддверии этого компания сама опубликовала р...
Minisforum анонсировала мини-пк Deskmini...
Minisforum анонсировала мини-пк DeskminiMinisforum анонсировала мини-пк U820/U850 на базе процессора Intel Core i5. Данный процессор с 4 ядрами 8...
Sony PS5 продается в Гонконге по цене вд...
Sony PS5 продается в Гонконге по цене вдПосле того, как 12 ноября Sony выпустила игровую консоль следующего поколения Sony PlayStation 5 в некото...
Лучшее геймерское кресло. COUGAR Armor O...
Лучшее геймерское кресло. COUGAR Armor OГеймерское кресло — удовольствие не из дешевых. Точнее, так многие думают, отдавая предпочтение дешевым о...
OPPO A94 получил одобрение от агентства ...
OPPO A94 получил одобрение от агентства OPPO работает над новым смартфоном под названием OPPO A94. Телефон получил одобрение от агентства IMDA. ...
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розет...
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетК сожалению, даже в квартирах с актуально проведенным ремонтом не хватает розеток для подключения всех пр...
Представлен компактный ПК-корпус JonsPlu...
Представлен компактный ПК-корпус JonsPlu Компания Jonsbo пополнила ассортимент компактных компьютерных корпусов моделью JonsPlus BO 100, которая ...
Lian Li представила вентилятор ST120 с R...
Lian Li представила вентилятор ST120 с RLian Li представила стильные вентиляторы ST120 с RGB-подсветкой. Вентиляторы ST120 будут доступны комплек...
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечекОбзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor