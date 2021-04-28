Redmi K40 получил эксклюзивное издание Bruce Lee Special Edition

Китайский бренд Redmi решила выпустить эксклюзивную версию смартфона Redmi K40 под названием Bruce Lee Special Edition.

Специальная версия игрового смартфона Брюса Ли была анонсирована несколько дней назад, когда Redmi разослала приглашения на мероприятие по запуску. Приглашение включало нунчаки, также известные как нунчаки, которые являются любимым боевым оружием покойного мастера боевых искусств.

Redmi Redmi K40 Bruce Lee Special Edition заменяет тусклые цвета стандартной версии на ярко-желтый + черный двухцветный цвет. Данные цвета не случайные, так как, являлись любимыми цветами Брюса Ли. Смартфон не только поставляется в специальной коробке, но и имеет индивидуальные аксессуары. В комплекте желтый бампер, желтый блок питания и желтый кабель для зарядки. Ещё на смартфоне есть надпись "Брюс Ли, король кунг-фу"

Специальная версия смартфона Брюса Ли стоит ~ 432 доллара США и поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.