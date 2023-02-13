Redmi K40 получил стабильную MIUI 14 на Android 13

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI 14 на базе операционной системы Android 13 для китайских пользователей смартфона Redmi K40. Апдейт привносит новый «фотонный движок» для ускорения запуска и работы приложений, оптимизированное энергопотребление, улучшенную безопасность и прочие нововведения.

Напомним, что выпущенный почти два года назад Redmi K40 оснащается процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг в соответствии со степенью IP53.