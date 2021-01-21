Redmi K40 получит самую маленькую врезанную камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о еще не представленном официально смартфоне Redmi K40. Если верить источникам, аппарат получит самую миниатюрную на рынке врезанную в дисплей фронтальную камеру. Диаметр отверстия составит всего 2,8 мм. Также инсайдер сообщает о наличии OLED-дисплея с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памяти LPDDR5 и флэш-памяти UFS 3.1. В качестве аппаратной платформы будут использоваться чипсеты Dimensity 1200, Snapdragon 888 или Snapdragon 870. Ранее компания Xiaomi заявила, что Redmi K40 получит самый дорогой плоский OLED-дисплей среди смартфонов. Официальный дебют Redmi K40 ожидается уже в следующем месяце.

Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Новости:
Просочившиеся изображения складного смартфона Xiaomi с MIUI 12

За последние года в индустрии высоких технологий наблюдается постепенное распространение складных телефон...
Флагманский смартфон iQOO 7 доступен для предзаказа

Компания iQOO начала принимать предварительные заказы на новый флагманский смартфон iQOO 7, который был п...
Глобальная версия Redmi 7 получила Android 10

Компания Xiaomi выпустила обновление до операционной системы Android 10 для глобальной версии смартфона R...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCWИдеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Xiaomi Mi 10 получил обновление Android ...
Xiaomi Mi 10 получил обновление Android Xiaomi проводила бета-тестирование Android 11 на ряде своих смартфонов. Теперь флагманский смартфон компа...
Cougar представила корпус MX440-G RGB...
Cougar представила корпус MX440-G RGBCougar представила корпус MX440-G RGB. Корпус получил стильный дизайн и панели из закаленного стекла, а и...
Samsung Galaxy A12 получил сертификат BI...
Samsung Galaxy A12 получил сертификат BIВ новый список BIS вошел недавно анонсированный Galaxy A12, это означает, что смартфон скоро поступит в п...
Новый Samsung Exynos 981 с Bluetooth 5.2...
Новый Samsung Exynos 981 с Bluetooth 5.2Компания Samsung готовится к запуску следующих флагманов серии Galaxy S21 / S30 в 2021 году. Однако компа...
MSI представляет новую функцию BIOS по н...
MSI представляет новую функцию BIOS по нMSI опубликовала данные о новой функции BIOS в своих материнских платах по настройке охлаждения процессор...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи ...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон V20 SE, который оценен в 23 990 рублей. При этом, п...
Представлен ноутбук-трансформер ASUS Chr...
Представлен ноутбук-трансформер ASUS ChrКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Flip CX5 (CX5500), которая...
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр...
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтрМы продолжаем обзор актуального оборудования для аквариумов, и сегодня в центре внимания будет внешний фи...
Palit анонсировала видеокарту GeForce RT...
Palit анонсировала видеокарту GeForce RTКомпания Palit анонсировала графическую карту GeForce RTX 3070 серии JetStream. Карта основана на базе ар...
Vivo подтвердила о замене ОС FunTouch на...
Vivo подтвердила о замене ОС FunTouch наБольшинство производителей смартфонов имеют собственный пользовательский интерфейс для операционной систе...
Xtrfy выпустила игровую мышь M42 за 59 д...
Xtrfy выпустила игровую мышь M42 за 59 дНовичок на рынке периферии Xtrfy, выпустила новую игровую мышь M42. Игровая мышь Xtrfy M42 весит всего 5...
До конца 2020 года 12 игр получат поддер...
До конца 2020 года 12 игр получат поддерПокупая новую видеокарту серии RTX 30 или RTX 20 пользователь получает новые функции, NVIDIA RTX, DLSS, R...
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкойОбзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor