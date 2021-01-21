Redmi K40 получит самую маленькую врезанную камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о еще не представленном официально смартфоне Redmi K40. Если верить источникам, аппарат получит самую миниатюрную на рынке врезанную в дисплей фронтальную камеру. Диаметр отверстия составит всего 2,8 мм. Также инсайдер сообщает о наличии OLED-дисплея с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памяти LPDDR5 и флэш-памяти UFS 3.1. В качестве аппаратной платформы будут использоваться чипсеты Dimensity 1200, Snapdragon 888 или Snapdragon 870. Ранее компания Xiaomi заявила, что Redmi K40 получит самый дорогой плоский OLED-дисплей среди смартфонов. Официальный дебют Redmi K40 ожидается уже в следующем месяце.