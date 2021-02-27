Redmi K40 уже доступен для международной доставки

Магазин Giztop начал принимать предварительные заказы на китайскую версию смартфона Redmi K40 с глобальной прошивкой. Аппарат имеет предустановленным магазином Google Play и поддержкой русского языка. Отметим, что Giztop доставляет товары во многие страны мира, но Россия в их число не входит. Что до китайских продаж, то они стартуют 4 марта.

Напомним, что Redmi K40 c 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 310 долларов, версия на 8/128 ГБ – 340 долларов, 8/256 ГБ – 390 долларов и 12/256 ГБ – 420 долларов. Giztop предлагает те же версии для международной доставки за 400, 460, 470 и 520 долларов.