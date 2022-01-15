Redmi K50 Gaming получит 48-Мп камеру

В сети появились новые подробности о смартфоне Redmi K50 Gaming, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,67-дюймовый плоский дисплей производства Huaxing Optoelectronics с врезанной селфи-камерой, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 13 Мп и 2 Мп, размеры 162:76,8:8,45 мм и массу 210 граммов. При этом в некоторых странах может появиться версия с 64 Мп основной камерой.

Ранее компания Xiaomi подтвердила наличие топовой восьмиядерной платформы Snapdragon 8 Gen 1, батареи ёмкостью 4700 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Официальный релиз смартфона ожидается в начале следующего месяца.