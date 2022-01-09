Redmi K50 Gaming засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Redmi K50 Gaming, выход которого ожидается в следующем месяце. Бенчмарк ожидаемо подтвердил наличие топовой платформы Snapdragon 8 Gen 1, предустановленной ОС Android 12 и 12 ГБ оперативной памяти. Также Xiaomi опубликовали тизер, который называет Redmi K50 Gaming «самым холодным смартфонов на Snapdragon 8 Gen 1.

Также устройству прочат наличие батареи ёмкостью 4700 мАч, поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, защитное стекло Gorilla Glass Victus и предустановленную фирменную оболочку MIUI 13 на базе ОС Android 12.