Redmi K50 получит SoC Qualcomm Snapdragon 888

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K50, выход которого ожидается в первом квартале следующего года. Сообщается, что аппарат получит пока еще актуальную топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888. Его предшественник Redmi K40, напомним, оснащается процессором Snapdragon 870. Что до Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+, то им прочат флагманский чипсет следующего поколения Snapdragon 895.

Напомним, что представленный в феврале этого года Redmi K40 также оснащается 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками и поддержкой Dolby Atmos.