Redmi K60 Extreme Edition получит 24 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров смартфона Redmi K60 Extreme Edition, раскрывающих некоторые его характеристики. Итак, аппарат получит сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, топовую 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графическим адаптером Mali-G715 Immortalis MC11, которая набирает в AnTuTu 1,77 млн баллов, программное обеспечение Furious Engine 2.0 для оптимизации производительности, дисплей с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 24 ГБ оперативной памяти с возможностью держать в памяти до 70 запущенных приложений и 1 ТБ флеш-памяти. Официальный релиз смартфона запланирован на 14 августа.