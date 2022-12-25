Redmi K60 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K60, который будет представлен 27 декабря. Устройство, основанное на флагманской 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, набрало 1462 балла в однопоточном испытании и 5038 баллов в многопоточном. Это даже больше, чем у Samsung Galaxy S23, который должен получить Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанным ядром Arm Cortex-X3. Возможно, такое происходит из-за крупной системы охлаждения в Redmi K60, но так или иначе стоит дождаться независимых тестирований уже после выхода обоих флагманов.

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