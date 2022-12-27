Redmi K60E оценен в 315 долларов

Компания Xiaomi представила сегодня не только смартфоны Redmi K60 и Redmi K60 Pro, но и более доступную модель Redmi K60E. Новинку оснастили 4-нанометровой восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8200, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, поддердкой Dolby Vision, защитным стеклом Victus и яркостью до 1200 кд/м2, основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Смартфон уже доступен для покупки по цене в 315 и 400 долларов за версии с 8/128 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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